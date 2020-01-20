Ваши задачи - моё решение.

Я дисциплинирован и ответственен. Моя цель адоптироваться под вашу задачу и решить ее на высшем уровне.

Ключевые профессиональные навыки:

• Продвинутый пользователь ПК. MS Office, Adobe Premier, Lightroom, Photoshop, AfterEffects, FinalCutX, Illustrator.

• Работа в Adobe Photoshop, Adobe Light room - уверенный пользователь (опыт 5 лет)

• Работа в программах для видеомонтажа (Sony Vegas, Finul Cut Pro x, Adobe Primmer Pro) - продвинутый пользователь (опыт 10 лет)

• Создание презентаций (в.т.ч видео презентаций) – продвинутый уровень

• Работа с дизайном в программе Adobe Illustrator - уверенный опыт работы 3 года

• Умение работать с проектами без ТЗ

• Есть навыки и опыт в написании сайтов.

• Способность изложить информацию и идеи на бумаге и визуализировать в специальных программах по работе с видео и дизайном.

• Опыт организации и координирования масштабных проектов с широкой аудиторией и участием известных людей.

• Опыт работы с медийными личностями.

• Инициирование информационных поводов и продвижение в СМИ конкретных проектов, мероприятий, событий, достижений.

• Опыт реализации спецпроектов с медиа.

• Опыт работы на телевидении и со СМИ.

• Знания основ рекламы, PR, тенденций современного представления текстовой и визуальной информации в медиапространстве.