Внедрение и настройка amoCRM

Здравствуйте, меня зовут Гавриляченко Егор и я сооснователь GEORGE consulting, более 7 лет наша компания занимается автоматизацией систем продаж на базе amoCRM, помогает автоматизировать бизнес-процессы, выводя собственников бизнеса из текучки.

Наши приемущества:

- Мы имеем успешный опыт управления продажами в разных отраслях рынка и сделаем всё возможное и невозможное, для того, чтобы получить результат.

- Какой бы сложной ни была Ваша проблема, мы уверены, что сможем ее решить! Мы стремимся к гибкости, чтобы Вы могли получить то, в чем нуждаетесь.

- Мы работаем давно и планируем работать долго — поэтому мы вкладываемся в свою команду, в своих Клиентов и в качество наших услуг.

Какие гарантированные преимущества вас ждут от внедрения и настройки amoCRM:

Автоматически создаются контакты и сделки, когда клиент Вам:

- пишет в мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber)

- общается с Вами в соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram)

- звонит Вам на городской или мобильный телефонАвтоматически создаются задачи для сотрудников

Автоматически отправляются СМС и письма вашим клиентам.

Вы получаете удалённо полный контроль над отделом продаж.

Не требуется содержать сервер и системного администратора

Не требуются большие вложения в покупку программы, стоимость лицензии от 499 руб. при оплате на 6 месяцев (при оплате на более длительный срок - дешевле)

Безопасность: если выйдет из строя рабочий компьютер, программа останется в целости и сохранности на серверах, находящихся в России, и будет доступна из любой точки мира где есть интернет.

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Мы являемся сертифицированным партнёром amoCRM!

Начните внедрение с бесплатного бизнес-разбора! На онлайн-встрече изучим Ваш отдел продаж, найдем проблемные места и расскажем, как легко они решаются грамотным внедрением amoCRM.

Контакты:

Суздалев Павел

WhatsApp +79585812881