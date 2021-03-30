Здравствуйте, меня зовут Гавриляченко Егор и я сооснователь GEORGE consulting, более 7 лет наша компания занимается автоматизацией систем продаж на базе amoCRM, помогает автоматизировать бизнес-процессы, выводя собственников бизнеса из текучки.
Наши приемущества:
- Мы имеем успешный опыт управления продажами в разных отраслях рынка и сделаем всё возможное и невозможное, для того, чтобы получить результат.
- Какой бы сложной ни была Ваша проблема, мы уверены, что сможем ее решить! Мы стремимся к гибкости, чтобы Вы могли получить то, в чем нуждаетесь.
- Мы работаем давно и планируем работать долго — поэтому мы вкладываемся в свою команду, в своих Клиентов и в качество наших услуг.
Какие гарантированные преимущества вас ждут от внедрения и настройки amoCRM:
Автоматически создаются контакты и сделки, когда клиент Вам:
- пишет в мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber)
- общается с Вами в соцсетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram)
- звонит Вам на городской или мобильный телефонАвтоматически создаются задачи для сотрудников
Автоматически отправляются СМС и письма вашим клиентам.
Вы получаете удалённо полный контроль над отделом продаж.
Не требуется содержать сервер и системного администратора
Не требуются большие вложения в покупку программы, стоимость лицензии от 499 руб. при оплате на 6 месяцев (при оплате на более длительный срок - дешевле)
Безопасность: если выйдет из строя рабочий компьютер, программа останется в целости и сохранности на серверах, находящихся в России, и будет доступна из любой точки мира где есть интернет.
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Мы являемся сертифицированным партнёром amoCRM!
Начните внедрение с бесплатного бизнес-разбора! На онлайн-встрече изучим Ваш отдел продаж, найдем проблемные места и расскажем, как легко они решаются грамотным внедрением amoCRM.
Контакты:
Суздалев Павел
WhatsApp +79585812881
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