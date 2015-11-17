Постоянное проживние в Испании
Образование: Казанский государственный педагогический университет по специальности учитель русского языка, литературы, английского языка.
Опыт работы в издательстве Казанского государственного энергетического университете в отделе редакции. Обязанности: корректирование текста, редактирование, вычитка рукописей, верстка.
Высокий уровень грамотности, высокая скорость набора текста, английский, испанский свободно.
Портфолио
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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