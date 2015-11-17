EkaterinaSpain

Екатерина EkaterinaSpain

 
44 годаИспания/Малага
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Постоянное проживние в Испании

Образование: Казанский государственный педагогический университет по специальности учитель русского языка, литературы, английского языка.

Опыт работы в издательстве Казанского государственного энергетического университете в отделе редакции. Обязанности: корректирование текста, редактирование, вычитка рукописей, верстка.

Высокий уровень грамотности, высокая скорость набора текста, английский, испанский свободно.

Портфолио
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $500
от 1 дня
#5987
Переводы
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#6779