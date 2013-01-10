EldarNR

Эльдар EldarNR

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо удалить вредоносный код

    Необходимо удалить вредоносный код с 4 сайтов на Joomla, чтобы яндекс антивирус ПЕРЕСТАЛ на них ругаться. Кроме удаления самого кода, необходимо выяснить причину его появления и устранить дыру.

    Joomla
    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка корзины виртуемарт2

    Здравствуйте, Сергей! 1. Сайт тот же: butikzabava.ru 2. В корзине убрать верхний блок авторизации 3. Во втором блоке убрать чекбокс "использовать адрес оплаты как адрес доставки" 4. Убрать чекбокс ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирование корзины virtuemart 2

    Задача – упростить процесс заказа в Virtuemart 2.0 Нажали "Купить" -&gt; Попали в корзину, нажали "Оформить заказ" -&gt; Попали на страницу с пользовательскими полями, заполнили, нажали "Отправить" -&gt; "Заказ отправлен! письмо ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

secobb
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Редактирование корзины virtuemart 2
Все данные для работы предоставлены вовремя, оплата произведена без задержек. Рекомендую!
Отлично справился, быстро и без головной боли, цена тоже приемлемая, и дальше буду работать с Сергеем!
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