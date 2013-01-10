Необходимо удалить вредоносный код с 4 сайтов на Joomla, чтобы яндекс антивирус ПЕРЕСТАЛ на них ругаться. Кроме удаления самого кода, необходимо выяснить причину его появления и устранить дыру.
Тестирование сайтов1 исполнитель
Закрыт
12 лет назад
Необходимо удалить вредоносный код с 4 сайтов на Joomla, чтобы яндекс антивирус ПЕРЕСТАЛ на них ругаться. Кроме удаления самого кода, необходимо выяснить причину его появления и устранить дыру.
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