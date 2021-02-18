Elen512

Елена Elen512

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Качественный перевод

Выполняю качественный и профессиональный перевод (немецкий, английский языки) различной тематики, уровня и сложности. Также владею латинской медицинской терминологией (анатомическая, клиническая, фармацевтическая) и выполняю переводы данного направления. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Проверка и коррекция текстов на немецком
Всем доволен, рекомендую!
Все хорошо, спасибо за проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв