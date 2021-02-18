Качественный перевод
Выполняю качественный и профессиональный перевод (немецкий, английский языки) различной тематики, уровня и сложности. Также владею латинской медицинской терминологией (анатомическая, клиническая, фармацевтическая) и выполняю переводы данного направления.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Перевод с немецкого на украинский худ. текста80 просмотров
- Перевод укр-англ, медицина89 просмотров
- Перевод рус-англ, медицина92 просмотра
- Перевод текста с немецкого на русский79 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Всем доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Все хорошо, спасибо за проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству!