Проверка и коррекция текстов на немецком

Необходимо перевести текст примерно на 3000 символов (с пробелами) на Голландский язык. Перевод должен быть качественный, не машинный, качество перевода будет проверяться, т.к. в перспективе ищем переводчиков для постоянного сотрудничества и на каждый язык ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно проверить в целом адекватность написанных текстов, не сделаны ли они через переводчик.
А также проверить на ошибки, и подкорректировать, где нужно.
Тематика лёгкая (детский сайт).
Объем около 17тыс знаков.
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