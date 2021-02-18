Проверка и коррекция текстов на немецком

$7
ПереводыЗавершен9 заявок504 просмотра
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Нужно проверить в целом адекватность написанных текстов, не сделаны ли они через переводчик.

А также проверить на ошибки, и подкорректировать, где нужно.

Тематика лёгкая (детский сайт).

Объем около 17тыс знаков.

3 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Elen512
Елена 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
$7
2 дня
Всем доволен, рекомендую!
Все хорошо, спасибо за проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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