Носитель Голландского языка

$3
ПереводыЗакрыт11 заявок701 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести текст примерно на 3000 символов (с пробелами) на Голландский язык. Перевод должен быть качественный, не машинный, качество перевода будет проверяться, т.к. в перспективе ищем переводчиков для постоянного сотрудничества и на каждый язык набираем 2 человека минимум.

3 года назад
ultramariaaaa
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • НА НЕМЕЦКОМ Написать тексты и реврайтинг тоже на немецком

    $500

    Надо написать несколько текстов на немецком, можно упростить задачу правильным реврайтингом. Уровень языка должен быть на очень высоком уровне. Тексты должны быть составлены НА НЕМЕЦКОМ. Перевод на немецкий не устроит, надо учитывать специфику немецкого рынка. Обьем уточняйте лично.

    Переводы28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с английского на русский

    На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык. Тематика: дизайн/архитектура Примеры статей:[list][*]https://homes.interiordesign.net/articles/18767-nkba-s-key-bath-design-trends-for-2021/[*]https://www.dwell.com/article/how-to-design-a-kids-room-2f17bfb7[/list]

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод статьи 3000 символов Датский

    $3

    Необходимо перевести текст примерно на 3000 символов (с пробелами) на Датский язык. Перевод должен быть качественный, не машинный, качество перевода будет проверяться, т.к. в перспективе ищем переводчиков для постоянного сотрудничества и на каждый язык ...

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод на испанский

    $8

    Нужно перевести диалоги для короткометражного фильма на испанский с русского. Всего около 7000 знаков

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод статей с Английского на Русский

    Требуется перевод нескольких статей с Английского на Русский. Тематика статей - отдых, туризм, путешествия. Средний размер статей 3000 знаков. Требования: уверенное владение языками, перевод должен быть понятный, удобочитаемый с правильной орфографией.

    Переводы230 заявок
    Закрыт
    3 года назад