Перевод с иврита на русском

Надо написать несколько текстов на немецком, можно упростить задачу правильным реврайтингом. Уровень языка должен быть на очень высоком уровне. Тексты должны быть составлены НА НЕМЕЦКОМ. Перевод на немецкий не устроит, надо учитывать специфику немецкого рынка. Обьем уточняйте лично.