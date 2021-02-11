Небольшой рассказ с диалогами

Здравствуйте

У меня есть рассказ с диалогами, мне нужно его перевести с русского на английский язык, сейчас он в формате А4, всего 20 листов, знаков порядка 66 тыс, а слов 10.5 тыс... вы бы взялись перевести его и какова будет стоимость ваших услуг?

С уважением

Любомир