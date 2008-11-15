ElenNoel

Елена Ноэль ElenNoel

 
41 годРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

-3dsMAX,

-CorelDRAW,

-Photoshop,

-ручная графика

WebMoney:

R272910859745

Z207562407318

CorelDRAWPhotoshop
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Василий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$110
10 баллов
15 лет назад
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Исполнила все условия Тех Задания в указанные сроки, рекомендую.
Интересный проект, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Василием. Рекомендую.
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