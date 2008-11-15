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Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
15 лет назад
Исполнила все условия Тех Задания в указанные сроки, рекомендую.
Ответный отзыв
Интересный проект, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Василием. Рекомендую.