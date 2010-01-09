Eliria

Оксана Бражник Eliria

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Адекватный дизайн

Практические навыки:

• свободное владение графическими пакетами – Photoshop, Illustrator, CorelDraw;

• работа в программах верстки – InDesign, PageMaker, Quark XPress;

• навыки работы с HTML, Flash;

• цветокоррекция, ретушь;

• допечатная подготовка макетов;

• знание полиграфических процессов;

• умение рисовать.

Образование:

Высшее. В 2008 г. окончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники с красным дипломом, факультет Компьютерных наук, специальность – КТС ИПП (Компьюте-ризированные Технологии и Системы Издательско-Полиграфических Производств). Квалификация – магистр.

Звание – технолог-исследователь (издательско-полиграфическое производство).

HTMLFlashInDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Разработка логотипа для образовательного сайта
Отличная работа! как и всегда :-*
Могу сказать, что если б была оцека выше десяти баллов - не задумываясь поставила бы! Спасибо за работу!
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать баннер-картинку для сайта
Очередное плодотворное сотрудничество :) уверен не последнее :)
Было приятно снова поработать с Вами! Все быстро, слаженно и дружелюбно. Спасибо!
Ответный отзыв
maria_mak
Мария 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
13 лет назад
Дизайн наружной рекламы
Оксаночка, доброжелательный и отзывчивый человек! Работает быстро, качественно, на высоком проф. уровне. Просто молодчинка! Рекомендую всем, всем, всем!!!
Очень доброжелательный заказчик! Работать было легко и с оплатой проблем нет! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем! Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Маленький баннер
Невероятно красивая работа! Выполнена быстро и на высоком художественном уровне. Очень рекомендую Оксану всем заказчикам. Надеюсь мой первый отзыв даст хорошее начало карьеры на этом сайте ;-)
Я очень довольна работой с Евгением - все грамотно и ясно, по оплате вообще без вопросов - в мгновение ока! Поскольку это моя первая победа в конкурсе, то такое доброжелательное сотрудничество только добавило азарта соревноваться дальше :) Спасибо Вам!
Ответный отзыв
Баннеры
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от $10
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1 отзыв
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