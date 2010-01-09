Адекватный дизайн
Практические навыки:
• свободное владение графическими пакетами – Photoshop, Illustrator, CorelDraw;
• работа в программах верстки – InDesign, PageMaker, Quark XPress;
• навыки работы с HTML, Flash;
• цветокоррекция, ретушь;
• допечатная подготовка макетов;
• знание полиграфических процессов;
• умение рисовать.
Образование:
Высшее. В 2008 г. окончила Харьковский национальный университет радиоэлектроники с красным дипломом, факультет Компьютерных наук, специальность – КТС ИПП (Компьюте-ризированные Технологии и Системы Издательско-Полиграфических Производств). Квалификация – магистр.
Звание – технолог-исследователь (издательско-полиграфическое производство).
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа! как и всегда :-*
Ответный отзыв
Могу сказать, что если б была оцека выше десяти баллов - не задумываясь поставила бы! Спасибо за работу!
$15
10 баллов
13 лет назад
Очередное плодотворное сотрудничество :) уверен не последнее :)
Ответный отзыв
Было приятно снова поработать с Вами! Все быстро, слаженно и дружелюбно. Спасибо!
$20
10 баллов
13 лет назад
Оксаночка, доброжелательный и отзывчивый человек! Работает быстро, качественно, на высоком проф. уровне. Просто молодчинка! Рекомендую всем, всем, всем!!!
Ответный отзыв
Очень доброжелательный заказчик! Работать было легко и с оплатой проблем нет! Буду рада сотрудничать и в дальнейшем! Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
13 лет назад
Невероятно красивая работа! Выполнена быстро и на высоком художественном уровне. Очень рекомендую Оксану всем заказчикам. Надеюсь мой первый отзыв даст хорошее начало карьеры на этом сайте ;-)
Ответный отзыв
Я очень довольна работой с Евгением - все грамотно и ясно, по оплате вообще без вопросов - в мгновение ока! Поскольку это моя первая победа в конкурсе, то такое доброжелательное сотрудничество только добавило азарта соревноваться дальше :) Спасибо Вам!
Баннеры
2 отзыва
от $10
от 1 дня
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