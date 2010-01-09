Я очень довольна работой с Евгением - все грамотно и ясно, по оплате вообще без вопросов - в мгновение ока! Поскольку это моя первая победа в конкурсе, то такое доброжелательное сотрудничество только добавило азарта соревноваться дальше :) Спасибо Вам!