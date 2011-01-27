Разработка логотипа для образовательного сайта

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Завершен20 заявок289 просмотров

Уважаемые коллеги,

необходимо разработать 3 версии логотипа для сайта http://opensdo.ru/

который будет размещаться в верхнем левом углу (взамен старого)

Заявки прошу оставлять строго по форме

1. Точную стоимость и срок работы

2. Прямую ссылку на портфолио с разработанными Вами логотипами

14 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Eliria
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Отличная работа! как и всегда :-*
Могу сказать, что если б была оцека выше десяти баллов - не задумываясь поставила бы! Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Eliria
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад

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