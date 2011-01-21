Редизайн лого + конвертик, визитка и бланк

# 1 — $ 100

www_interlinkgs_com - Вот лого тут.

Нужен новый лого

Что не так? Компания позиционируется как INTERLINK, а лого говорит, что это IGS

Надо сделать именно лого для INTERLINK Global Services

Без аббревиатуры

Тематика и направление компании прежнее. Фантазия приветствуется

ОБЕЩАЮ: каждый лого комментировать и говорить что не нравится

СОРИ ТОВАРИЩИ, не сказал сразу, дико извиняюсь, надо будет за эту же сумму изобразить также но уже после выбора лого конвертик, визитку и бланк