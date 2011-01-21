Фирменный стиль для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен71 заявка3787 просмотров
#1$100

Приветствуем профессионалов!!!

Необходимо придумать фирменный стиль для компании занимающейся строительством загородных домов, коттеджей и отделочными работами.

Компания называется ООО "СТОиК"

Логотип хотим видеть красивым и запоминающимся.

Желаем удачи!!!

14 лет назад
Kompany
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

yaroslavart
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

yaroslavart
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
#1

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