Логотип для сайта онлайн казино

# 1 — $ 60

Логотип нужен для сайта http://slotomania.com/ вместо старого, размер 382х194, с прозрачным фоном в формате PNG, а так же Psd исходник

Пожелания: вопервых размер самого логотипа сделать побольше того который сейчас, потому как размер изображения позволяет сделать

логотип крупнее, интересный стильный логотип в стиле игровых автоматов, чтобы присутствовали разные цвета, а также ощущения объема

и блеска материала, в тоже время чтобы он сочетался с общей цветовой гаммой сайта, преимущественно золотой цвет, а так же небольшое

отражение снизу, ненавязчиво, если не помешает. Делать чтото похожее на старый логотип ненужно,

я надеюсь на ваши творческие способности и профессионализм.

Пожелания:

Хочется чтобы было типо того как тут http://www.rushmoreonline.com/

только вместо кубиков, две вишенки (блестящие как стеклянные), ну и цвет подходил более(тоесть тут золото более темнее)...

чтобы было чувство что шрифт какбудто сделан из настоящих золотых букв ...

Например первая буква S была покрупней чем остальные (канибудь оригинально, чтобы она создавала стиль лолотипа), Опять же это только как вариант! Может вы придумаете чтото оригинальнее и интереснее.

мне нужен стиль, четкость и оригинальность

ВНИМАНИЕ!!! САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ, РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ИГРАТЬ НЕНУЖНО!!!