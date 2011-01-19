Нужно нарисовать логотип в векторе

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок343 просмотра

Нужно нарисовать логотип в векторе!

На логотипе должно быть название фирмы Эрнесто и вверху фигвам.

Размер 247*105.

14 лет назад
radist81
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$25
3 дня
Ольга выполнила свою работу в срок и качественно. Буду дальше сотрудничать.
Интересное, необычное задание, мне понравилось работать. Алексей был всегда на связи, работу оплатил сразу после утверждения. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад