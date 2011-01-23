Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- ...
Необходимо сделать логотип для диджей школы.
Необходимо сделать логотип для диджей школы.
Требование к исполнителю
1. Желательно опыт работы в этой тематике
2. Хорошее портфолио
3. Креативность.
Цена: 30$
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