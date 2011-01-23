Необходимо сделать логотип для диджей школы.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка298 просмотров

Необходимо сделать логотип для диджей школы.

Требование к исполнителю

1. Желательно опыт работы в этой тематике

2. Хорошее портфолио

3. Креативность.

Цена: 30$

14 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$30
3 дня
Топовый дизайнер! Достаточно посмотреть портфолио и становится все понятно! Настоятельно рекомендую всем заказчикам!
Сотрудничество прошло успешно. Заказ был оплачен в полном объеме. Отличный заказчик)

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад

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