Логотип для Сервисного Центра

# 1 — $ 70 # 2 — $ 15 # 3 — $ 15

Сервисный центр DeLaCompa - диагностика и ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка и настройка ПО.

Url: http://www.delacompa.com.ua (сайт уже работает, без логотипа)

Требования: универсальность - хорошая применяемость как в цвете, так и в ч/б, оригинальность без избитых образов типа гаечного ключа и сантехников. Возможна символьная и графическая реализация. Логотип должен гармонично вписываться в дизайн сайта.