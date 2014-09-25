Логотип для Сервисного Центра

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен133 заявки6804 просмотра
#1$70
#2$15
#3$15

Сервисный центр DeLaCompa - диагностика и ремонт ноутбуков, компьютеров. Установка и настройка ПО.

Url: http://www.delacompa.com.ua (сайт уже работает, без логотипа)

Требования: универсальность - хорошая применяемость как в цвете, так и в ч/б, оригинальность без избитых образов типа гаечного ключа и сантехников. Возможна символьная и графическая реализация. Логотип должен гармонично вписываться в дизайн сайта.

14 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
14 лет назад
#1
Виктор - победитель конкурса логотипов. Представил не только красивый, но и очень гармонично передающий суть деятельности компании логотип. Отличный специалист, рекомендую.
Спасибо за интересный конкурс. Только положительное впечатление от сотрудничества с Александром.
Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
#3
Сергей предоставил качественную, солидную работу на конкурс. Спасибо за участие. Рекомендую данного специалиста.
Спасибо за интересный конкурс, был рад занять третье место. Спасибо за оплату.
A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
35 минут назад
14 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Mudrevskiy
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
#3
A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
#2