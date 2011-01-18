Приватный проект для Восток Ольги

$50
  1. Биржа фриланса
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Завершен3 заявки134 просмотра

Разработка лого EPH

14 лет назад
dkorolov
52 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличная творческая работа! Спасибо!!! Мое уважение и рекомендации
И тут только самые лестные слова в адрес Дмитрия. Он умеет работать с исполнителем! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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