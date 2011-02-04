Разработать логотип,визитку произвольно для агентства недвижимости в натуральных цветах (беж, коричневый, песочный, зеленый, можно для акцента благородный т.красный), можно использовать крепость, или часть замка, или другую архитектурную деталь, т.е. логотип должен отражать смысл "Мой дом- ...
Усовершенствовать/переделать лого.
Есть логотип. Но сделан плохо, нужно либо усовершенстовать - исправить явные изъяны в фотошопе, либо переделать с сохранением концепции.
Также изменить цветовую гамму.
детальнее в личной переписке.
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