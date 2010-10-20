На постоянную удаленную работу требуется java программист. 8 часов в день, 5 дней в неделю, в вечернее/ночное время. Обязательно знание английского языка - письменного и разговорного. Зп по результатам собеседования. ...
XHTML / CSS / JavaScript / PHP / MySQL программирование (VBA макросы для Excel, Word)/тестирование
Joomla/virtuemart
Simpla cms
Опыт работы в IT - 6 лет. участвовал в самых различных проектах в разных ролях.
Опыт project managment'a
Опыт работы с иностранными заказчиками.
Ответственный, исполнительный, комуникабельный, надежный. Отлично владею английским.
Своей главной задачей вижу счастье заказчика ( в контексте поставленной задачи :) ).
Я хочу чтобы Вы возвращались ко мне снова и рекомендовали друзьям.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сайт _hostvpn.com Нужно собрать его ресурсы (html файлы, css, gif) в папку, чтобы сайт был доступен в оффлайн.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно продвинуть сайт _buyinchina.com.ua в топ 10 гугла и яндекса по следующим запросам: Товары из китая, производство в китае, китайские изделия, посредник таобао, ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть около 10 страничек сверстаных в див. Верска валидная и кроссбраузерная. В эти странички нужно внести небольшие изменения - где-то добавить треугольник указывающий направление соритровки, где то изменить взаимное рассположение элементов формы, где-то изменить ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад
Кроссброузерная, валидная див - верстка, с заменой зеленой полосы на градиент.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть табличная верстка, нужно переписать ее в дивы. Также нужно будет переделать полосу одного цвета в полосу на градиенте. 100% валидность, кроссброузерность. Верстка простая, без графики. Ссылки на сайт дам в ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть логотип. Но сделан плохо, нужно либо усовершенстовать - исправить явные изъяны в фотошопе, либо переделать с сохранением концепции. Также изменить цветовую гамму. детальнее в личной переписке.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Главная страница: http://gyazo.com/fc26001ae17cfb6e7e745a32e2ad9a78.png есть еще пять страниц которые отличаются содержимим и структурой внутренней области с белым фоном. верстка див. валидная без ошибок и предупреждений, с ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт посвящен организации праздников, сдаче в аренду оборудования, предоставления услуг по организации праздников. Что нужно - дизайн главной страницы, дизайн страницы категории, дизайн страницы товара/услуги, дизайн страницы портфолио, дизайн страницы новости. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен опытный рерайтер. Работа будет принята и оплачена только после проверки текста на уникальность. Для начала объем работ ~10 тыс.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно перевести статью 6389 знаков с английского на русский. статья автотематики.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Статья по устройству амортизатора на английском, перевод на русский, необходимо знание специфических терминов. 2128 слов, 10414 знаков без пробелов . оплата только через яндекс деньги.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Поднять тиц сайта с 0 до 10. оплата через яндекс деньги по факту.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно придумать и нарисовать иконку для сайта. только для профи с примерами работ. оплата через яндекс деньги.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Нужен креативный красочный флеш банер размером примерно 890х90. ширину можно меньше, высоту чуть больше если так будет лучше смотреться. тематика - автомотопродажа. то есть баннер для сайта по продажам мото-авто. ...Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад