Artur_N

Артур Artur_N

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
XHTML / CSS / JavaScript / PHP / MySQL программирование VBA (макросы)

XHTML / CSS / JavaScript / PHP / MySQL программирование (VBA макросы для Excel, Word)/тестирование

Joomla/virtuemart

Simpla cms

Опыт работы в IT - 6 лет. участвовал в самых различных проектах в разных ролях.

Опыт project managment'a

Опыт работы с иностранными заказчиками.

Ответственный, исполнительный, комуникабельный, надежный. Отлично владею английским.

Своей главной задачей вижу счастье заказчика ( в контексте поставленной задачи :) ).

Я хочу чтобы Вы возвращались ко мне снова и рекомендовали друзьям.

  • Java программист (tomcat)

    На постоянную удаленную работу требуется java программист. 8 часов в день, 5 дней в неделю, в вечернее/ночное время. Обязательно знание английского языка - письменного и разговорного. Зп по результатам собеседования. ...

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внесение некоторых правок в верстку.

    Есть около 10 страничек сверстаных в див. Верска валидная и кроссбраузерная. В эти странички нужно внести небольшие изменения - где-то добавить треугольник указывающий направление соритровки, где то изменить взаимное рассположение элементов формы, где-то изменить ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переписать верстку в дивы.

    Есть табличная верстка, нужно переписать ее в дивы. Также нужно будет переделать полосу одного цвета в полосу на градиенте. 100% валидность, кроссброузерность. Верстка простая, без графики. Ссылки на сайт дам в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Усовершенствовать/переделать лого.

    $50

    Есть логотип. Но сделан плохо, нужно либо усовершенстовать - исправить явные изъяны в фотошопе, либо переделать с сохранением концепции. Также изменить цветовую гамму. детальнее в личной переписке.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать валидную div верстку

    Главная страница: http://gyazo.com/fc26001ae17cfb6e7e745a32e2ad9a78.png есть еще пять страниц которые отличаются содержимим и структурой внутренней области с белым фоном. верстка див. валидная без ошибок и предупреждений, с ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Сайт посвящен организации праздников, сдаче в аренду оборудования, предоставления услуг по организации праздников. Что нужно - дизайн главной страницы, дизайн страницы категории, дизайн страницы товара/услуги, дизайн страницы портфолио, дизайн страницы новости. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт статей.

    Нужен опытный рерайтер. Работа будет принята и оплачена только после проверки текста на уникальность. Для начала объем работ ~10 тыс.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод статьи автотематики

    Статья по устройству амортизатора на английском, перевод на русский, необходимо знание специфических терминов. 2128 слов, 10414 знаков без пробелов . оплата только через яндекс деньги.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Креативный красочный флеш баннер

    $50

    Нужен креативный красочный флеш банер размером примерно 890х90. ширину можно меньше, высоту чуть больше если так будет лучше смотреться. тематика - автомотопродажа. то есть баннер для сайта по продажам мото-авто. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

Отзывы фрилансеров

designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
9 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Приятно было работать
Спасибо. работа была выполнена в полном объеме. дизайн сделан, переделан и доделан, при лучшем предложении по цене.
Ответный отзыв
mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Проект для Влащенко Михаил (vla_misha)
Все прошло хорошо. С оплатой никаких проблем. Всем рекомендую!
Все ок, спасибо.
Ответный отзыв
-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Усовершенствовать/переделать лого.
Четко сформулирована задача, все время на связи, оплата вовремя,- приятно работать. Отличный заказчик, всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. с ув. Сергей.
Талантливый, способный дизайнер. Может много, если захочет. Если б еще сразу делал наилучшим образом - цены б не было ;)
Ответный отзыв
udachno
Natalia 
51 год
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей.
Артур отличный заказчик. Четко сформулировал задание и мгновенно оплатил его после сдачи.
Доволен сотрудничеством - работа в срок, безупречное качество, лучшая цена.
Ответный отзыв
deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
$21
10 баллов
15 лет назад
Перевод статьи автотематики
Очень хороший и приятный заказчик. Объективно оценил работу и вовремя произвел оплату. Всем рекомендую сотрудничать с Артуром!
Отличное соотношение цена/качество
Ответный отзыв
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