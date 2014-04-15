Приватный проект для Восток Ольги

Задача была довольно сложная и долгоиграющая, но по-моему мы с Дмитрием в любой ситуации вырулим победителями) Мои рекомендации! Чудо-заказчик, хоть и требовательный) Оплата моментальная! Буду рада новым проектам! 10 баллов!