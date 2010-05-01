Нужно нарисовать логотип в векторе! На логотипе должно быть название фирмы Эрнесто и вверху фигвам. Размер 247*105.
Необходимо нарисовать 5 уникальных мини картинок
Приветствую всех.
Необходим серьезный, ответственный человек с высокой скоростью работы, опытом, с четкими сроками выполнения той или иной работы.
Необходимо нарисовать 5 картинок размерами ~200 на 100 пикселей. Все картинки должны быть разными по концепции и по цвету, чтобы можно было их размещать на темных, светлых и средней светлости сайтах.
На картинках должно быть что-то в стиле Граффити, Стрит стайл, только уникальные креативные изображения.
Также на картинке должна будет находиться надпись, что-то вроде копирайта.
Картинка не должна быть заключена в рамки, то есть это должно быть png изображение, которое будет смотреться на сайте как клякса, татуировка и тп...
В личку не писать.
Все ваши предложения оставляйте с ценой за все 5 картинок и сроками исполнения.
Оплата производится за каждую картинку, то есть вы нарисовали - я оплатил и повесил её куда надо... а вы рисуете дальше.
Жду ваших предложений обязательно указывайте ссылку на портфолио с подобными работами.
Примеры интересных креативных работ:
http://assets0.lookatme.ru/1271089029/assets/article_image-image/24/50/801409/article_image-image-article.jpg
http://www.razdavai.com/thumb/640/10/Vyhod.cherez.suvenirnuju.lavku-2010-P.HDRip.avi.jpg
http://pit.dirty.ru/dirty/1/2010/05/01/28076-004255-3ee655f1d321ef2f61f9132e7d3ebe97.jpg
http://im0-tub.yandex.net/i?id=210128172-02
http://im5-tub.yandex.net/i?id=120218747-14
http://im3-tub.yandex.net/i?id=21224265-11
И тп и тд...
С уважением.
Заявки фрилансеров
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