Необходимо нарисовать 5 уникальных мини картинок

Приветствую всех.

Необходим серьезный, ответственный человек с высокой скоростью работы, опытом, с четкими сроками выполнения той или иной работы.

Необходимо нарисовать 5 картинок размерами ~200 на 100 пикселей. Все картинки должны быть разными по концепции и по цвету, чтобы можно было их размещать на темных, светлых и средней светлости сайтах.

На картинках должно быть что-то в стиле Граффити, Стрит стайл, только уникальные креативные изображения.

Также на картинке должна будет находиться надпись, что-то вроде копирайта.

Картинка не должна быть заключена в рамки, то есть это должно быть png изображение, которое будет смотреться на сайте как клякса, татуировка и тп...

В личку не писать.

Все ваши предложения оставляйте с ценой за все 5 картинок и сроками исполнения.

Оплата производится за каждую картинку, то есть вы нарисовали - я оплатил и повесил её куда надо... а вы рисуете дальше.

Жду ваших предложений обязательно указывайте ссылку на портфолио с подобными работами.

Примеры интересных креативных работ:

http://assets0.lookatme.ru/1271089029/assets/article_image-image/24/50/801409/article_image-image-article.jpg

http://www.razdavai.com/thumb/640/10/Vyhod.cherez.suvenirnuju.lavku-2010-P.HDRip.avi.jpg

http://pit.dirty.ru/dirty/1/2010/05/01/28076-004255-3ee655f1d321ef2f61f9132e7d3ebe97.jpg

http://im0-tub.yandex.net/i?id=210128172-02

http://im5-tub.yandex.net/i?id=120218747-14

http://im3-tub.yandex.net/i?id=21224265-11

И тп и тд...

С уважением.