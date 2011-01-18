Приветствую всех. Необходим серьезный, ответственный человек с высокой скоростью работы, опытом, с четкими сроками выполнения той или иной работы. Необходимо нарисовать 5 картинок размерами ~200 на 100 пикселей. Все ...
Приватный проект для Ольги Стеллан
Нарисовать лого для хостинг компании.
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