Приватный проект для Ольги Стеллан

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка127 просмотров

Нарисовать лого для хостинг компании.

14 лет назад
postal390
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа, очень доволен исполнением!
Все как всегда отлично) Надежный заказчик!

Заявки фрилансеров

Stellan
Ольга 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
14 лет назад