Сделать логотип

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Закрыт30 заявок321 просмотр

Сайт pkovka.ru Переделать логотип. Дизайн сайта будет полностью переделываться. Также принимаются заявки на переделку шапки сайта.

Нужно что-то строгое без вензелей, просто и дорого

14 лет назад
gordeev2906
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров