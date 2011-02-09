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Стильный логотип-значок для Адвокатской палаты
Здравствуйте!
Нам нужно разработать логотип для Адвокатской палаты.
Логотип не простой. Нужно минимум 10 вариантов эскизов с разными элементами.
В последствии по нему будет моделироваться значок в 3D и печатться в виде железного значка на грудь.
Есть концепция и эскиз (схематичнопрдставлен в файле).
В логотпе должны быть: щит, столп закона, флаг Кубанского Казачества (или ленточки трехцветная из цветов флага, обвивающая щит).
По центру - казак на коне. Сам значок(логотип) - золотой (яркое золото). Лента вокруг него- трехцветная, столп закона - на усмотрение дизайнера,
казак на коне - в виде силуэта, но силуэт как железный (или золотой) выпуклый.
По окружности (или по краям щита) или на ленте (в зависимости от того, ка кона будет обвивать щит) надпись:
"Адвокатская Палата Краснодарского Края".
Сделать нужно вариантов 10. Щиты- разных форм, по-разному обвитие лентой,
разные кони и позы Казака на нем. (Вздыбленый конь, казак с шашкой наголо, просто идущий конь, на нем сидящий казак. Казак может быть в в цвете - одежда может быть черной или красной.
Может быть, столп посередине, лавровый венок, знамя кубани (трехцветое) - как фантазия позволит.
Материалы - в архиве. http://www.onlinedisk.ru/file/592689/
Качество отрисовки должно быть очень высокое! (не сведенные в фотошопе фото-вырезки!).
Срок 3-5 дней.
Желательно опыт работы в 3D или подобие трехмерных работ, выполненное в фотошоп, корел и др.
Выбраному исполнителю ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ !
Выбранный исполнитель
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