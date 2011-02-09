Стильный логотип-значок для Адвокатской палаты

Здравствуйте!

Нам нужно разработать логотип для Адвокатской палаты.

Логотип не простой. Нужно минимум 10 вариантов эскизов с разными элементами.

В последствии по нему будет моделироваться значок в 3D и печатться в виде железного значка на грудь.

Есть концепция и эскиз (схематичнопрдставлен в файле).

В логотпе должны быть: щит, столп закона, флаг Кубанского Казачества (или ленточки трехцветная из цветов флага, обвивающая щит).

По центру - казак на коне. Сам значок(логотип) - золотой (яркое золото). Лента вокруг него- трехцветная, столп закона - на усмотрение дизайнера,

казак на коне - в виде силуэта, но силуэт как железный (или золотой) выпуклый.

По окружности (или по краям щита) или на ленте (в зависимости от того, ка кона будет обвивать щит) надпись:

"Адвокатская Палата Краснодарского Края".

Сделать нужно вариантов 10. Щиты- разных форм, по-разному обвитие лентой,

разные кони и позы Казака на нем. (Вздыбленый конь, казак с шашкой наголо, просто идущий конь, на нем сидящий казак. Казак может быть в в цвете - одежда может быть черной или красной.

Может быть, столп посередине, лавровый венок, знамя кубани (трехцветое) - как фантазия позволит.

Материалы - в архиве. http://www.onlinedisk.ru/file/592689/

Качество отрисовки должно быть очень высокое! (не сведенные в фотошопе фото-вырезки!).

Срок 3-5 дней.

Желательно опыт работы в 3D или подобие трехмерных работ, выполненное в фотошоп, корел и др.

Выбраному исполнителю ОПЛАТУ ГАРАНТИРУЕМ !