Нарисовать лого для хостинг компании.
Дизайн логотипа для интернет магазина.
Задание не из простых. надо будет подумать.
название интернет магазина "Женские Причуды".
магазин продает - одежду, мыло руной работы, косметику. (мыло, одежда, косметика - основное)
в будущем возможно бижутерию... разные мелочи для женщин.
логотип состоит из названия.!
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"Женские причуды"
есть идея что логотип - должен в себя включать элементы того чем сайт будет торговать.
они будут как-бы оригинально вписаны в название.
например "Р" как кусочек мыла.... бред наверное... ну полет мысли вообщем.
логотип - можно сказать будет основным дизайнерским элементом, украшением сайта.
все остальное будет в минимализме.
вообщем, народ - творите, жду вашего полета мысли, но в заданной траектории )
лого - название. название состоит - из того чем магазин торгует.
по цветам предпочтений нет.
предлагайте.
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