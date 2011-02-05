Дизайн логотипа для интернет магазина.

# 1 — $ 60

Задание не из простых. надо будет подумать.

название интернет магазина "Женские Причуды".

магазин продает - одежду, мыло руной работы, косметику. (мыло, одежда, косметика - основное)

в будущем возможно бижутерию... разные мелочи для женщин.

логотип состоит из названия.!

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"Женские причуды"

есть идея что логотип - должен в себя включать элементы того чем сайт будет торговать.

они будут как-бы оригинально вписаны в название.

например "Р" как кусочек мыла.... бред наверное... ну полет мысли вообщем.

логотип - можно сказать будет основным дизайнерским элементом, украшением сайта.

все остальное будет в минимализме.

вообщем, народ - творите, жду вашего полета мысли, но в заданной траектории )

лого - название. название состоит - из того чем магазин торгует.

по цветам предпочтений нет.

предлагайте.