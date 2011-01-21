Приватно для Драганчук Назария

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка119 просмотров

Логотип

14 лет назад
shaitanat
Кирилл 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Быстро, качественно, очень стильно. Много вариантов, поправки с полуслова. Приятный исполнитель, настоящий профессионал, рекомендую всем!
Кирилл - приятный в общении человек. Четкое ТЗ и грамотное обсуждение промежуточных результатов очень помогли мне в работе! Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iverson_naz
Назарий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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