Требуется сделать логотип для сайта. Все подробности в аське 399036584 Оплата после утверждения любым удобным для вас способом (безнал, наличные в офисе, электронка) Сюда давайте ссылки на портфолио и ...
Приватно для Драганчук Назария
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для компании осуществляющей продажи строительных материалов. Название компании: "KIT маркет" Изображение логотипа может быть абсолютно абстрактным, не обязательно использовать элементы строительной тематики.Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен логотип для молодежной группы! Группа называется "NO FEAR" (нет страха). Now Our Faithful Evangelists Are Ready Логотип или текст к название группы будет ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать новый логотип для информационного (новостного) сайта http://www.solovei.info Основная идея: Соловей сообщает миру интересную и полезную информацию, «поет новости». В логотипе необходимо изображение, желательно цветное, соловья (возможно лишь графический намек на ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт14 лет назад
(Название ) ООО «Люкс-Строй» (Профиль деятельности) Продажа, производство, сервис ГПО (ГрузоПодъемного Оборудования) (Товары и услуги) краны, тали, тележки. Тех обслуживание ГПО, сервис ГПО (монтаж, демонтаж, ремонт) (Потребители) Производители, ремонтные организации, строители, ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Название компании "Азанта" Компания занимается напитками Решения: органика. яркие цвета, природа, натуральность, жизнь Что отразить помимо ваших идей: -Название компании -Капля -Лист зеленый -Капля ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Нужно сделать логотип для портала по сертификации new.sertifikata.net Логотип должен быть строгим и деловым. Жду предложений по цене и срокам.Завершен14 лет назад
- $300
Нужен креативный логотип для турагенства и соответствующий фирменный стиль (визитка, бланк, ручка, бэйдж, диск, папка). Подробности в личку.Завершен14 лет назад
- $60
Логотип нужен для сайта http://slotomania.com/ вместо старого, размер 382х194, с прозрачным фоном в формате PNG, а так же Psd исходник Пожелания: вопервых размер самого логотипа сделать побольше того который сейчас, потому как размер изображения ...Завершен14 лет назад
Сайт pkovka.ru Переделать логотип. Дизайн сайта будет полностью переделываться. Также принимаются заявки на переделку шапки сайта. Нужно что-то строгое без вензелей, просто и дорогоЛоготипы и Знаки30 заявокЗакрыт14 лет назад