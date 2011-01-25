Требуется логотип для портала

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Завершен32 заявки327 просмотров

Нужно сделать логотип для портала по сертификации new.sertifikata.net

Логотип должен быть строгим и деловым.

Жду предложений по цене и срокам.

14 лет назад
asmodej
Денис 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое за работу. Все требования по логотипу выполнила в короткие сроки. Логотип соответствует всем параметрам. Рекомендую этого специалиста.
Денис, благодарю за сотрудничество! Все четко и оперативно. От совместной работы только положительное впечатление.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад