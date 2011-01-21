Приватный проект для Nadechka

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки230 просмотров

Нужен креативный логотип для турагенства и соответствующий фирменный стиль (визитка, бланк, ручка, бэйдж, диск, папка). Подробности в личку.

14 лет назад
barrocco2
Денис 
61 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$300
3 дня
Отличная работа по логотипу и фирменному стилю, креативно получилось, душевно так. Всегда на связи. Адекватно относится к доработкам. Высокая скорость работы, и самое главное, что Надежда предложила больше, чем ожидал. Результатом очень довольен!
Всё отлично

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад

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