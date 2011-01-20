Задание не из простых. надо будет подумать. название интернет магазина "Женские Причуды". магазин продает - одежду, мыло руной работы, косметику. (мыло, одежда, косметика - основное) в будущем ...
Логотип
Нужен логотип для молодежной группы! Группа называется "NO FEAR" (нет страха).
Now
Our
Faithful
Evangelists
Are
Ready
Логотип или текст к название группы будет печататся на футболках, кепках итд.
Пожалуйста если можно покожите приблизительный вариант.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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