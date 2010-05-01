Логотип + визитка, бланк.

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Закрыт24 заявки294 просмотра

(Название ) ООО «Люкс-Строй»

(Профиль деятельности) Продажа, производство, сервис ГПО (ГрузоПодъемного Оборудования)

(Товары и услуги) краны, тали, тележки. Тех обслуживание ГПО, сервис ГПО (монтаж, демонтаж, ремонт)

(Потребители) Производители, ремонтные организации, строители, заводы (машиностроение, стройматериалы)

(Целевая аудитория) Руководители компаний, отдел снабжения, инженера, прорабы. Возраст 25-50 лет, в основном мужчины.

(География продвижения бренда) Россия, СНГ.

(Где будет предоставлен логотип) Бланки писем, визитки, web сайты.

(Желательный имидж компании) Опытные специалисты, инновационная, серьезная компания, демократичные цены, работаем для клиента(всё для удобства клиента).

И так что мы хотим?

Название фирмы в лого( как вариант), должно говорить о деятельности фирмы, сам рисунок должен говорить о том, что фирма креативная, её смысл работы на благо людей – для людей.(для облегчения их труда что ли)

Динамика должна чувствоваться в логотипе!

Логотип должен состоять из графики и названия компании.

Варианты использования названия фирмы в логотипе: ЛЮКС-СТРОЙ, GRUZPODEM (для наглядности).

Инфа для визитки будет предоставлена в процессе.

14 лет назад
WSP_TOSH
Антон 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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