Разработать логотип.

$50
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Завершен73 заявки3258 просмотров
#1$30
#2$10
#3$10

Название компании "Азанта"

Компания занимается напитками

Решения: органика. яркие цвета, природа, натуральность, жизнь

Что отразить помимо ваших идей:

-Название компании

-Капля

-Лист зеленый

-Капля и внутри сомкнуты руки как показатель дружбы

-Можно гору применить- ледники, горы чистота

-про солнце сложно сказать....

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАШИ ИДЕИ

Задавайте вопросы.

14 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победители конкурса

Yltra
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#2
Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#3
Делает всегда интересные варианты логотипов. Рекомендую.
Андрей отличный заказчик! Четко ставит задачу и своевременно оплачивает работу.
BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Yltra
41 год
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#2
Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
14 лет назад
#3
BlackH
Комов 
51 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
87 отзывов
14 лет назад
#1