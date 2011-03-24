Задание не из простых. надо будет подумать. название интернет магазина "Женские Причуды". магазин продает - одежду, мыло руной работы, косметику. (мыло, одежда, косметика - основное) в будущем ...
Разработать логотип.
Название компании "Азанта"
Компания занимается напитками
Решения: органика. яркие цвета, природа, натуральность, жизнь
Что отразить помимо ваших идей:
-Название компании
-Капля
-Лист зеленый
-Капля и внутри сомкнуты руки как показатель дружбы
-Можно гору применить- ледники, горы чистота
-про солнце сложно сказать....
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАШИ ИДЕИ
Задавайте вопросы.
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