Нарисовать лого для сайта в виде надписи

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Завершен13 заявок360 просмотров

Необходимо разработать логотип для сайта itcrew.ru (в разработке).

Специализация сайта ясна из названия - IT

Основные требования:

- логотип представляет из себя каллиграфическую стилизованную надпись "ITcrew"

- вектор

- будет использоваться на темной градиентной подложке (почти черная, прикреплена в аттаче)

- в шапке сайта логотип должен будет вписываться в 130x65 пикселей

должно быть похоже на что-то такое (в порядке убывания):

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/5/1/5168F3D6-0645-4D26-B59E-25A3A71D7B1B.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/9/1/91F5D9D6-EF04-4A53-98F5-A4A461746ABB.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/2/D/2DD54D38-F06D-43DC-8989-846AA8506189.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/4/C/4C2F510C-41FC-4782-A3C2-A8C575EBC2AD.jpg

Желательно предоставить несколько черновых вариантов, чтобы итоговая работа не оказалась недоразумением.

14 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$15
1 день
Очень доволен работой! Быстро и именно то, то нужно!
Хорошо поработали. Отличный заказчик. Четкое ТЗ, комментарии и замечания по проекту точны и по делу. Оплата в срок да еще с бонусом!!!

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад

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