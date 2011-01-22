Нарисовать лого для сайта в виде надписи

Необходимо разработать логотип для сайта itcrew.ru (в разработке).

Специализация сайта ясна из названия - IT

Основные требования:

- логотип представляет из себя каллиграфическую стилизованную надпись "ITcrew"

- вектор

- будет использоваться на темной градиентной подложке (почти черная, прикреплена в аттаче)

- в шапке сайта логотип должен будет вписываться в 130x65 пикселей

должно быть похоже на что-то такое (в порядке убывания):

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/5/1/5168F3D6-0645-4D26-B59E-25A3A71D7B1B.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/9/1/91F5D9D6-EF04-4A53-98F5-A4A461746ABB.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/2/D/2DD54D38-F06D-43DC-8989-846AA8506189.jpg

http://img.artlebedev.ru/kovodstvo/business-lynch/files/4/C/4C2F510C-41FC-4782-A3C2-A8C575EBC2AD.jpg

Желательно предоставить несколько черновых вариантов, чтобы итоговая работа не оказалась недоразумением.