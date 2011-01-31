Логотип + дизайн визитки

Разыскивается дизайнер в Киеве. Вредные привычки приветствуются, если они не станут помехой в сроках и качестве работы.

Необходимо качественно исполнить задум логотипа, и визитки. Идеи мои - исполнение ваше.

Оплата наличными при встрече.