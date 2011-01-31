Необходимо разработать логотип для сайта itcrew.ru (в разработке). Специализация сайта ясна из названия - IT Основные требования: - логотип представляет из себя каллиграфическую стилизованную надпись "ITcrew" - ...
Логотип + дизайн визитки
Разыскивается дизайнер в Киеве. Вредные привычки приветствуются, если они не станут помехой в сроках и качестве работы.
Необходимо качественно исполнить задум логотипа, и визитки. Идеи мои - исполнение ваше.
Оплата наличными при встрече.
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