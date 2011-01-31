Логотип + дизайн визитки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок415 просмотров

Разыскивается дизайнер в Киеве. Вредные привычки приветствуются, если они не станут помехой в сроках и качестве работы.

Необходимо качественно исполнить задум логотипа, и визитки. Идеи мои - исполнение ваше.

Оплата наличными при встрече.

14 лет назад
upper
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня
Очень старательный и терпеливый исполнитель. Все делает вовремя и в срок. Всегда на связи. Вежлива в общении.
Отличный заказчик и очень приятный в общении человек. Профессионал своего дела, Ставит четкое ТЗ, всячески помогает советами при реализации проекта.Оплата мгновенная. Была рада поработать с Вами, надеюсь не в последний раз.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
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Была
3 года назад
14 лет назад

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