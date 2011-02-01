Эмблема для рок-группы

Доброго времении суток, уважаемые коллеги!

Необходимо отрисовать эмблему рок-группы с небольшимими доработками. Эскиз готов.

Эмблема будет использована как на обложке музыкального альбома, так и на сценическом баннере.(Ширина изображения на баннере не меньше 1 метра (для справки). Высота в соответствии с пропорциями соответственно.)

Можно выполнять как в векторном формате, так и в растровом (без потери качества для указанного размера изображения на баннере).

Главное чтобы выглядело качественно!

Техническое задание – в приложении.

Предпочтение отдаётся исполнителям, знакомым со Славянской и Русской стилистикой.

Оплату гарантирую. Оплата только в рублях!!!

Расчёт по Web Money или Яндекс.Деньги.

Выбор исполнителя: около 21:00 24-го января (понедельник).

Сроки исполнения: ориентировочно не более трёх дней