Эмблема для рок-группы

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок310 просмотров

Доброго времении суток, уважаемые коллеги!

Необходимо отрисовать эмблему рок-группы с небольшимими доработками. Эскиз готов.

Эмблема будет использована как на обложке музыкального альбома, так и на сценическом баннере.(Ширина изображения на баннере не меньше 1 метра (для справки). Высота в соответствии с пропорциями соответственно.)

Можно выполнять как в векторном формате, так и в растровом (без потери качества для указанного размера изображения на баннере).

Главное чтобы выглядело качественно!

Техническое задание – в приложении.

Предпочтение отдаётся исполнителям, знакомым со Славянской и Русской стилистикой.

Оплату гарантирую. Оплата только в рублях!!!

Расчёт по Web Money или Яндекс.Деньги.

Выбор исполнителя: около 21:00 24-го января (понедельник).

Сроки исполнения: ориентировочно не более трёх дней

14 лет назад
Stepro
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$40
1 день
Работа была кропотливая и упорная. Нашли оптимальные варианты. Всё сделано на высоком уровне. Спасибо!
Благодарю за интересный заказ, внимательное участие в процессе работы над проектом. Рекомендую как приятного в общении, заинтересованного в результате заказчика. Мой +

Заявки фрилансеров

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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