Мое кредо - HI-End контент, тексты Hand Made, никакого вала по плану!

Я не "готовлю", не "выдаю" статьи пачками и не "составляю текста", как это делают многие мои коллеги. Не оканчиваю, а тем более не "заканчиваю" Национальные открытые университеты и курсы по штамповке копирайтеров. Не имею сделанных под копирку дипломов... Я ПИШУ. Сама и с удовольствием, уже более 30 лет. Создаю медленно, но верно, натуральный продукт из разряда hand-made, добротный профессиональный текстовый контент для тех, кто понимает его

суть. НЕ перепродаю заказы. Авторство - 100%. За мои статьи не стыдно. Читайте далее и оценивайте опыт и возможности...

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Со школы занимаюсь копи-импактом (речевое влияние на аудиторию) и интеллектуальным райтерством. Тема не имеет значения. Берусь за любую, даже сложную. Думаю, анализирую и одновременно пишу со скоростью речи. С энтузиазмом эволюционирую. Приветствую эпоху LSI, ибо всегда работала по ее законам. Создаю интеллектуальный контент, который сочетает:

экспертность и читабельность;

проработанность и визуальное представление (структуру и оформление для людей и роботов);

грамотное внедрение поисковых запросов (ключи, анкоры, метатеги, перелинковка - бонус к любой статье).

Много постоянных проектов, но я увеличу клиентскую базу, если вам требуется творчество.при необходимости... ДЕЛАЮ ВСЕ, ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ в рамках закона.. Не фиксирую объем: превышаю его ради завершения мысли, чтобы изложить всю важную информацию, которая начнет работать на ваш бизнес. Ощущаю тексты спинным мозгом! Забочусь о том, чтобы покупали МЕЧТУ, а не ПРОДУКТ.

с ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО на ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, раскрывая РЕАЛЬНЫЕ НУЖДЫ целевой аудитории;

с ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО на ЯЗЫК ВЫГОДЫ, придавая продукту ИМИДЖ КАЧЕСТВА.

. Соблюдаю классические нормы и требования, а именно:

при обращении к целевой аудитории пишу " вы " с маленькой буквы;

" с маленькой буквы; не ставлю " ё " в текстах для взрослых, если того не требуют правила русского языка;

" в текстах для взрослых, если того не требуют правила русского языка; не начинаю предложения с А, Но, И, если того не требует стиль, и прочее...

Специализируюсь на беседе в режиме онлайн и оффлайн с потенциальными клиентами и партнерами моего заказчика. Для этого создаю уникальные имиджевые, продающие, рекламные и прочие типы текстов, КП и рассылки, пресс-релизы, маркетинг-киты, презентации ваших товаров, услуг, решений, проектов. Мое ПРЕДЛОЖЕНИЕ для

выведу словом бизнес в сеть, чтобы вы оставались и преуспевали в нем, благодаря РОСТУ ПРОДАЖ;

заполню сайты СМЫСЛОВЫМИ, МОТИВИРУЮЩИМИ, ВЕЧНЫМИ текстами для роботов и целевой аудитории;

увеличу РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ за счет грамотной контент-ОПТИМИЗАЦИИ, объективной и виртуальной УНИКАЛЬНОСТИ, релевантности;

на основе глубокого анализа рынка наполню ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ особыми ФЕРОМОНАМИ выгод и преимуществ;

создам индивидуальные композиции из букета АРГУМЕНТОВ И ФАКТОВ (совмещаю полезность с эмоциями, формирую атмосферу благополучия и респектабельности, ауру защищенности и привлекательности и так далее);

"приготовлю" уникальный, индивидуальный, компетентный рекламный "ДЕСЕРТ";

"намажу" тексты "медом" МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (лаконичность, целевая привлекательность, очевидность...).

: Восточный ф-т СПбУ (арабский, английский и др.); диплом - арабская музыка; военный переводчик (ст. л-т в запасе).

17 ЛЕТ НА ТВ: журналистика, обзоры, анонсы, тексты для роликов, переводы для

музыкального, инфо- и киноканалов, заполнение баз данных НТВ+, поездки

на кинофестивали, организация, проведение кинопрокатных кампаний.

13 ЛЕТ В ТУРИЗМЕ: курортология и все виды туризма (Россия, СНГ, страны мира).

ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ общего стажа: маркетинг, реклама, SEO, аналитика, статистика,

планирование, бизнес с нуля, заполнение сайтов интеллектуальным

контентом (более 300), на счету около 60 000 статей.

ПОЧТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОББИ: автомобиль (за рулем 20 лет), путешествия (в т.ч. на авто), кино, фото, И-нет и IT, медицина, магия, рукоделие, цветоводство.

ПОРТФОЛИО ПОДРОБНО, по темам смотрите по ссылке http://elli.clan.su/ .

Я НЕ пишу дешево и срочно. Работающие тексты, hi-end контент, требуют времени и вложений. Каждая моя статья - сбор

информации, глубокое изучение, мышление, фактологическая проверка, маркетинг, психология продаж. Лишь 3-5% от общей массы авторов способны сегодня на подобный симбиоз. Мой минимум за 1000 сим. в руб.: информационные, описания, новости - от 200; продающие, посадочные - от 270; аналитика, исследования, обзоры, полемика - от 300, рецензии, о компании, на главную - от 350; КП и меморандумы - от 500, пресс-релизы, рекламные - от 400; лендинг - от 500 (за 1 блок). Цены подробно http://elli.clan.su/index/uslugi_i_ceny/0-4 .