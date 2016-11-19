Я не "готовлю", не "выдаю" статьи пачками и не "составляю текста", как это делают многие мои коллеги. Не оканчиваю, а тем более не "заканчиваю" Национальные открытые университеты и курсы по штамповке копирайтеров. Не имею сделанных под копирку дипломов... Я ПИШУ. Сама и с удовольствием, уже более 30 лет. Создаю медленно, но верно, натуральный продукт из разряда hand-made, добротный профессиональный текстовый контент для тех, кто понимает его
суть. НЕ перепродаю заказы. Авторство - 100%. За мои статьи не стыдно. Читайте далее и оценивайте опыт и возможности...
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Со школы занимаюсь копи-импактом (речевое влияние на аудиторию) и интеллектуальным райтерством. Тема не имеет значения. Берусь за любую, даже сложную. Думаю, анализирую и одновременно пишу со скоростью речи. С энтузиазмом эволюционирую. Приветствую эпоху LSI, ибо всегда работала по ее законам. Создаю интеллектуальный контент, который сочетает:
- экспертность и читабельность;
- проработанность и визуальное представление (структуру и оформление для людей и роботов);
- грамотное внедрение поисковых запросов (ключи, анкоры, метатеги, перелинковка - бонус к любой статье).
- с ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО на ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, раскрывая РЕАЛЬНЫЕ НУЖДЫ целевой аудитории;
- с ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО на ЯЗЫК ВЫГОДЫ, придавая продукту ИМИДЖ КАЧЕСТВА.
- при обращении к целевой аудитории пишу "вы" с маленькой буквы;
- не ставлю "ё" в текстах для взрослых, если того не требуют правила русского языка;
- не начинаю предложения с А, Но, И, если того не требует стиль, и прочее...
- выведу словом бизнес в сеть, чтобы вы оставались и преуспевали в нем, благодаря РОСТУ ПРОДАЖ;
- заполню сайты СМЫСЛОВЫМИ, МОТИВИРУЮЩИМИ, ВЕЧНЫМИ текстами для роботов и целевой аудитории;
- увеличу РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ за счет грамотной контент-ОПТИМИЗАЦИИ, объективной и виртуальной УНИКАЛЬНОСТИ, релевантности;
- на основе глубокого анализа рынка наполню ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ особыми ФЕРОМОНАМИ выгод и преимуществ;
- создам индивидуальные композиции из букета АРГУМЕНТОВ И ФАКТОВ (совмещаю
полезность с эмоциями, формирую атмосферу благополучия и
респектабельности, ауру защищенности и привлекательности и так далее);
- "приготовлю" уникальный, индивидуальный, компетентный рекламный "ДЕСЕРТ";
- "намажу" тексты "медом" МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (лаконичность, целевая привлекательность, очевидность...).
17 ЛЕТ НА ТВ: журналистика, обзоры, анонсы, тексты для роликов, переводы для
музыкального, инфо- и киноканалов, заполнение баз данных НТВ+, поездки
на кинофестивали, организация, проведение кинопрокатных кампаний.
13 ЛЕТ В ТУРИЗМЕ: курортология и все виды туризма (Россия, СНГ, страны мира).
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ общего стажа: маркетинг, реклама, SEO, аналитика, статистика,
планирование, бизнес с нуля, заполнение сайтов интеллектуальным
контентом (более 300), на счету около 60 000 статей.
ПОЧТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОББИ: автомобиль (за рулем 20 лет), путешествия (в т.ч. на авто), кино, фото, И-нет и IT, медицина, магия, рукоделие, цветоводство.
ПОРТФОЛИО ПОДРОБНО, по темам смотрите по ссылке http://elli.clan.su/ .
Я НЕ пишу дешево и срочно. Работающие тексты, hi-end контент, требуют времени и вложений. Каждая моя статья - сбор
информации, глубокое изучение, мышление, фактологическая проверка, маркетинг, психология продаж. Лишь 3-5% от общей массы авторов способны сегодня на подобный симбиоз. Мой минимум за 1000 сим. в руб.: информационные, описания, новости - от 200; продающие, посадочные - от 270; аналитика, исследования, обзоры, полемика - от 300, рецензии, о компании, на главную - от 350; КП и меморандумы - от 500, пресс-релизы, рекламные - от 400; лендинг - от 500 (за 1 блок). Цены подробно http://elli.clan.su/index/uslugi_i_ceny/0-4 .
Портфолио
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