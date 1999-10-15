Ematrenina

Образование:

1997-2002 гг. Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова.

Специальность: математика – информатика.

Курсы:

15.10.1999-31.05.2000 гг.:

Доп. образование - специальность: черчение, конструктор (Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова)

08.09.2001-03.12.2001 гг.

Доп. образование - Курсы делопроизводителя (Центр информационных технологий)

05.02.2002-10.05.2002 гг.

Доп. образование – Курсы дизайнера (Центр информационных технологий)

Опыт работы:

10.08.2002- 31.11.2005 гг.- НОУ УВК «Взмах» (Частная школа с углубленным изучением английского языка и экономики, www.vzmakh.ru ).

Должность:

Web-мастер, преподаватель информатики.

Обязанности:

Поддержка сайта, наполнение информацией (статьи, новости), подготовка цифровой информации (фотографии) на сайт.

Преподавание предмета информатики (основы информатики, Photoshop, Microsoft Оffice.

Участие в проектах: чемпионат России по деловым играм (www.champ.vzmakh.ru/index.php),

Тренинги (лекции и практика): НЛП, «Коучинг».

01.12.2005 г- на данное время.- ООО «Энерго-строй» (Производство электрооборудования, поставка комплектующих для электрооборудования, светотехнической продукции. Дизайнпроект жилых и офисных помещений, www.energo-stroy.com)

Должность:

Менеджер сайта, (по совместительству: менеджер отдела продаж).

Обязанности: Полное обслуживание сайта: создание сайта (изучение направленности фирмы, анализ сайтов конкурентов, продумывание структуры сайта, наполняемость страниц, подготовка информации и.т.д.), поддержка сайта, прописывание сайта в каталогах, на форумах, на досках объявлений.

Менеджер отдела продаж: работа с заказчиками (составление спецификаций на высоковольтное и низковольтное оборудование, опросных листов (КОМПАС- 3DV7Plus), коммерческого предложения, договора с заказчиками).

18.05.2006г – по настоящее время – ЗАО «SPN Digital Media» (контент сервис-провайдер) www.spn.ru , www.revcom.ru

Должность: контент-менеджер 1 категории, отдел разработки контента.

Обязанности: поиск контента, работа в Photoshop (создание тем, анимации, цветных картинок), работа с базой данных, подготовка контента под новые проекты.

Английский язык: базовый уровень.

Опыт работы с программными продуктами: Microsoft Office (Word, Excel, Access), Photoshop, Color Draw, Macromedia Dreamweaver.

Работала с программными продуктами: КОМПАС- 3DV7Plus, 3ds max.