Ematrenina

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Elena Matrenina EmatreninaEmatrenina
Образование:
1997-2002 гг. Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова.
Специальность: математика – информатика.
Курсы:
15.10.1999-31.05.2000 гг.:
Доп. образование - специальность: черчение, конструктор (Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова)
08.09.2001-03.12.2001 гг.
Доп. образование - Курсы делопроизводителя (Центр информационных технологий)
05.02.2002-10.05.2002 гг.
Доп. образование – Курсы дизайнера (Центр информационных технологий)
Опыт работы:
10.08.2002- 31.11.2005 гг.- НОУ УВК «Взмах» (Частная школа с углубленным изучением английского языка и экономики, www.vzmakh.ru ).
Должность:
Web-мастер, преподаватель информатики.
Обязанности:
Поддержка сайта, наполнение информацией (статьи, новости), подготовка цифровой информации (фотографии) на сайт.
Преподавание предмета информатики (основы информатики, Photoshop, Microsoft Оffice.
Участие в проектах: чемпионат России по деловым играм (www.champ.vzmakh.ru/index.php),
Тренинги (лекции и практика): НЛП, «Коучинг».
01.12.2005 г- на данное время.- ООО «Энерго-строй» (Производство электрооборудования, поставка комплектующих для электрооборудования, светотехнической продукции. Дизайнпроект жилых и офисных помещений, www.energo-stroy.com)
Должность:
Менеджер сайта, (по совместительству: менеджер отдела продаж).
Обязанности: Полное обслуживание сайта: создание сайта (изучение направленности фирмы, анализ сайтов конкурентов, продумывание структуры сайта, наполняемость страниц, подготовка информации и.т.д.), поддержка сайта, прописывание сайта в каталогах, на форумах, на досках объявлений.
Менеджер отдела продаж: работа с заказчиками (составление спецификаций на высоковольтное и низковольтное оборудование, опросных листов (КОМПАС- 3DV7Plus), коммерческого предложения, договора с заказчиками).
18.05.2006г – по настоящее время – ЗАО «SPN Digital Media» (контент сервис-провайдер) www.spn.ru , www.revcom.ru
Должность: контент-менеджер 1 категории, отдел разработки контента.
Обязанности: поиск контента, работа в Photoshop (создание тем, анимации, цветных картинок), работа с базой данных, подготовка контента под новые проекты.
Английский язык: базовый уровень.
Опыт работы с программными продуктами: Microsoft Office (Word, Excel, Access), Photoshop, Color Draw, Macromedia Dreamweaver.
Работала с программными продуктами: КОМПАС- 3DV7Plus, 3ds max.
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