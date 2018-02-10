Emprisario

Всем день в радость! Нужны люди у кого есть IPhone, IPad, MacBook для не большой работы. А именно: -Поставить оценку приложения, - Оставить отзыв о приложении, - Скачать приложение. ...
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Закрыт
7 лет назад
Всем день в радость! Нужны люди у кого есть IPhone, IPad, MacBook для не большой работы. А именно: -Поставить оценку приложения, - Оставить отзыв о приложении, - Скачать приложение. ...
Всем привет! Нужны несколько человек у кого IPhone, MacBook, IPad для выполнения нескольких заданий. А именно: - комментарий к приложению - Отзыв о приложении - Оценка приложения Наличие техники ...