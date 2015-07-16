Дизайн наружки, полиграфия, интерьерные решения.

Я, это оптимальное решение для небольших контор и агентств, которые не могут позволить себе штатного дизайнера, но услуги его нужны постоянно и регулярно в течении рабочего дня. Большой опыт в разработке и изготовлении полиграфической и наружной рекламы. От флаера до щитов 3х6 и пр. Все мои работы выполняются в срок, максимально с учётом всех пожеланий.