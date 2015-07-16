Дизайн наружки, полиграфия, интерьерные решения.
Я, это оптимальное решение для небольших контор и агентств, которые не могут позволить себе штатного дизайнера, но услуги его нужны постоянно и регулярно в течении рабочего дня. Большой опыт в разработке и изготовлении полиграфической и наружной рекламы. От флаера до щитов 3х6 и пр. Все мои работы выполняются в срок, максимально с учётом всех пожеланий.
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Верстка полиграфии
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от $15
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Наружная реклама
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от $70
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Фирменный стиль
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от $15
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