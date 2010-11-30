ErnestBest

Александр ErnestBest

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Добросовестно, качественно, быстро. Без обмана.

Разработка web-сайтов под ключ. PHP, MySQL, JavaScript; CMS: Joomla, Slaed, Fusion, Host, Drupal, UMI.

Рерайтинг, Копирайтинг, постинг.

Обработка фотографий, фотографика, фотосъемка, видеосъемка.

Переводы с английского и немецкого.

Звук: оцифровка, сведение, мастеринг.

Набор нотного текста.

Изготовление фонограмм в формате -1

Сочинение музыки, гимнов организаций, песен на стихи заказчика.

Интернет-магазины
нет отзывов
от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга