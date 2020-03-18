Erriour

Владимир Erriour

 
27 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн и разработка сайтов любой сложности

﻿✌ Что я делаю?

Привет! Я дизайню и разрабатываю сайты любой сложности! Если Вам нужен красивый, качественный и безопасный сайт  - рассмотрите мою кандидатуру!

Могу сделать следующее:

  • Нарисовать макет для Вашего сайта/программы (Photoshop, Figma)
  • Оформить соц.сети, нарисовать баннеры
  • Сверстать макет (responsive, perfect pixel, Bootstrap 4, HTML, CSS/Sass/Less, JS/JQuery, Gulp/WebPack)
  • Адаптировать верстку под любую CMS (WordPerss, DLE, CMS на Laravel/Yii2, другие)
  • Разработать движок сайта (на Laravel, на PHP с нуля)
  • Написать модули для DLE
  • [Если Вашей задачи нет в этом списке - пишите]

 Контакты

Email: [email protected]

VK: https://vk.com/erriour

Telegram: @erriour

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Дизайн сайтов
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