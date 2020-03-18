Дизайн и разработка сайтов любой сложности
✌ Что я делаю?Привет! Я дизайню и разрабатываю сайты любой сложности! Если Вам нужен красивый, качественный и безопасный сайт - рассмотрите мою кандидатуру!
Могу сделать следующее:
- Нарисовать макет для Вашего сайта/программы (Photoshop, Figma)
- Оформить соц.сети, нарисовать баннеры
- Сверстать макет (responsive, perfect pixel, Bootstrap 4, HTML, CSS/Sass/Less, JS/JQuery, Gulp/WebPack)
- Адаптировать верстку под любую CMS (WordPerss, DLE, CMS на Laravel/Yii2, другие)
- Разработать движок сайта (на Laravel, на PHP с нуля)
- Написать модули для DLE
- [Если Вашей задачи нет в этом списке - пишите]
КонтактыEmail: [email protected]
Telegram: @erriour
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