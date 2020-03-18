Дизайн и разработка сайтов любой сложности

﻿✌ Что я делаю?

Привет! Я дизайню и разрабатываю сайты любой сложности! Если Вам нужен красивый, качественный и безопасный сайт - рассмотрите мою кандидатуру!

Могу сделать следующее:

Нарисовать макет для Вашего сайта/программы (Photoshop, Figma)

Оформить соц.сети, нарисовать баннеры

Сверстать макет (responsive, perfect pixel, Bootstrap 4, HTML, CSS/Sass/Less, JS/JQuery, Gulp/WebPack)

Адаптировать верстку под любую CMS (WordPerss, DLE, CMS на Laravel/Yii2, другие)

Разработать движок сайта (на Laravel, на PHP с нуля)

Написать модули для DLE

[Если Вашей задачи нет в этом списке - пишите]

 Контакты

VK: https://vk.com/erriour

Telegram: @erriour