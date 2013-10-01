Перевод: английский/немецкий язык.
2008-2013 – университет, специальность "Перевод и переводоведение"
2012 – обучение в международном центре EF International Language Center в Дублине.
- Знание английского и немецкого языка на свободном уровне.
- Грамотная устная и письменная речь.
- Знание делового этикета.
- Опыт участия в международных переговорах.
- Внимательность к деталям, аккуратность.
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