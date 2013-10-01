Ette

Ирина Ette

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Перевод: английский/немецкий язык.

2008-2013 – университет, специальность "Перевод и переводоведение"

2012 – обучение в международном центре EF International Language Center в Дублине.

- Знание английского и немецкого языка на свободном уровне.

- Грамотная устная и письменная речь.

- Знание делового этикета.

- Опыт участия в международных переговорах.

- Внимательность к деталям, аккуратность.

Переводы
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга