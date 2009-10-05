Уважаемые фрилансеры! Надо раскрутить сайт в поисковых системах чтоб был в первой или на кройняк во второй десятке. Контекстную рекламу не предлагать. Оплата за результат.
Поисковые системы (SEO)11 заявок
Закрыт
14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Надо раскрутить сайт в поисковых системах чтоб был в первой или на кройняк во второй десятке. Контекстную рекламу не предлагать. Оплата за результат.
Уважаемые фрилансеры в связи с большим обьемом работы приглашаю к сотрудничеству на постоянной работе следующих специалистов: - web программист - дизайнер - верстальщик желательно сложившееся команда профессионалов или вебстудия. Оплата достойная по безналичному расчету.