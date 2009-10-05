EugIP

Киверти Студия EugIP

 
38 летРоссия/Абакан
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Раскрутка через поисковики

    Уважаемые фрилансеры! Надо раскрутить сайт в поисковых системах чтоб был в первой или на кройняк во второй десятке. Контекстную рекламу не предлагать. Оплата за результат.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалисты по созданию сайтов

    Уважаемые фрилансеры в связи с большим обьемом работы приглашаю к сотрудничеству на постоянной работе следующих специалистов: - web программист - дизайнер - верстальщик желательно сложившееся команда профессионалов или вебстудия. Оплата достойная по безналичному расчету.

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад