Мне понравилось работать с Евгением. Оперативно принялся за работу, отвечал на письма, следовал пожеланиям по поводу дизайна. Хотя мы особо не обговаривали этот момент, но готовые файлы он переслал, еще не дожидаясь платежа, и не вступал в долгие споры по этому поводу. В общем, пришли к обоюдному доверию и сможем быть полезны друг другу в дальнейшем. Рекомендую.