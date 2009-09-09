Евгений Тароев EvgEshaEvgEsha
38 летРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия146 просмотров
- Без названия138 просмотров
- Без названия163 просмотра
- Без названия147 просмотров
- Без названия144 просмотра
- Без названия131 просмотр
- Без названия225 просмотров
- Без названия184 просмотра
- Без названия216 просмотров
- Без названия161 просмотр
- Без названия423 просмотра
- Без названия404 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
14 лет назад
Евгений, выполнил проект вовремя и в срок. Оперативно принялся за работу, отвечал на письма, следовал пожеланиям по поводу дизайна.
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Очень понравилось с ним работать.
$50
10 баллов
14 лет назад
Приятный исполнитель, принял предоплату, выполнил работу, слегка затянув сроки (конечно — срок в 18 часов не каждому под силу), получил вторую часть сумму. Дизайн, выполненным Евгением, был принят с 1-го раза: настолько хороша была работа!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, претензий нет никаких.
$30
10 баллов
14 лет назад
Мне понравилось работать с Евгением. Оперативно принялся за работу, отвечал на письма, следовал пожеланиям по поводу дизайна. Хотя мы особо не обговаривали этот момент, но готовые файлы он переслал, еще не дожидаясь платежа, и не вступал в долгие споры по этому поводу. В общем, пришли к обоюдному доверию и сможем быть полезны друг другу в дальнейшем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством с Олегом. Никаких претензий, оплата в срок. Рекомендую!
$1
10 баллов
14 лет назад
Евгений достаточно быстро справился с заданием - сходу уловил что требуется по ТЗ, от меня практически не потребовались дополнительные уточнения. Буду обращаться в дальнейшем.
$17
10 баллов
14 лет назад
Евгений очень хорошо ив срок справился с работой. Молодец! Спасибо большое!
Ответный отзыв
Заказчик хороший, деньги в срок. Рекомендую :)
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга