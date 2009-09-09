EvgEsha

Евгений Тароев EvgEsha

 
38 летРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
mats
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$40
9 баллов
14 лет назад
Шапка сайта и дизайн кнопок
Евгений, выполнил проект вовремя и в срок. Оперативно принялся за работу, отвечал на письма, следовал пожеланиям по поводу дизайна.
Хороший, адекватный заказчик. Очень понравилось с ним работать.
Ответный отзыв
ctrlc
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание дизайна одной страницы
Приятный исполнитель, принял предоплату, выполнил работу, слегка затянув сроки (конечно — срок в 18 часов не каждому под силу), получил вторую часть сумму. Дизайн, выполненным Евгением, был принят с 1-го раза: настолько хороша была работа!
Отличный заказчик, претензий нет никаких.
Ответный отзыв
saturn-83
Marko Polo 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать элементы дизайна
Мне понравилось работать с Евгением. Оперативно принялся за работу, отвечал на письма, следовал пожеланиям по поводу дизайна. Хотя мы особо не обговаривали этот момент, но готовые файлы он переслал, еще не дожидаясь платежа, и не вступал в долгие споры по этому поводу. В общем, пришли к обоюдному доверию и сможем быть полезны друг другу в дальнейшем. Рекомендую.
Остался доволен сотрудничеством с Олегом. Никаких претензий, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
pyankov
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать иконку
Евгений достаточно быстро справился с заданием - сходу уловил что требуется по ТЗ, от меня практически не потребовались дополнительные уточнения. Буду обращаться в дальнейшем.
StarinaNina
Нина 
NaN лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
$17
10 баллов
14 лет назад
Эскиз дизайна сайта
Евгений очень хорошо ив срок справился с работой. Молодец! Спасибо большое!
Заказчик хороший, деньги в срок. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
12 отзывов
от $35
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга