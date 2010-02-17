Необходимо привязать «кликание» по объектам в флеш-облаке на Wordpress зависимость от категории записи и от действий пользователя. Wordpress-программист есть, исходники облака есть.
- $10Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести несколько нестандартных поправок в сайт на Wordpress. Поработать с плагином WP Cumulus и зависимостями его от системы авторизации. Внедрить карусель для постов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести несколько нестандартных поправок в сайт на Wordpress. Например, сделать динамический вывод изображения рядом с названием поста, в зависимости от того, в какой категории он находится. Добавить в список постов «скроллер» постов. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $20
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести несколько нестандартных поправок в сайт на Wordpress. Например, сделать динамический вывод изображения рядом с названием поста, в зависимости от того, в какой категории он находится. Добавить в список постов «скроллер» постов. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется нарисовать макет одной страницы программы. Программа предназначена для более точной настройки мультиплеерного FPS-шутера. Без предоплаты, срок: до 1 дня. Примерный ориентир: envato.com/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад