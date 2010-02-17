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Максим Патшин ctrlc

 
44 годаРоссия/Первоуральск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
CMS'ер, копирайтер
Отзывы фрилансеров
EvgEsha
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание дизайна одной страницы
Отличный заказчик, претензий нет никаких.
Приятный исполнитель, принял предоплату, выполнил работу, слегка затянув сроки (конечно — срок в 18 часов не каждому под силу), получил вторую часть сумму. Дизайн, выполненным Евгением, был принят с 1-го раза: настолько хороша была работа!
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