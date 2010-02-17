Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо внести несколько нестандартных поправок в сайт на Wordpress. Например, сделать динамический вывод изображения рядом с названием поста, в зависимости от того, в какой категории он находится. Добавить в список постов «скроллер» постов. ...