Потестировать календарь в программе для Windows

Имеется программа для Windows - http://zonetick.com

В ней недавно был улучшен календарь.

Требуется потестировать и НАЙТИ проблемы именно в этом ОДНОМ АСПЕКТЕ программы, а именно в календаре (он доступен из правого клика в меню на часах, а также опционально в тултипах). Всё найденное чётко задокументировать - как воспроизвести.

Бета версию программы можно взять здесь http://wrconsulting.com/downloads/zonetick_beta.exe

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Спасибо.