Потестировать календарь в программе для Windows

Тестирование ПОЗавершен7 заявок328 просмотров
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Имеется программа для Windows - http://zonetick.com

В ней недавно был улучшен календарь.

Требуется потестировать и НАЙТИ проблемы именно в этом ОДНОМ АСПЕКТЕ программы, а именно в календаре (он доступен из правого клика в меню на часах, а также опционально в тултипах). Всё найденное чётко задокументировать - как воспроизвести.

Бета версию программы можно взять здесь http://wrconsulting.com/downloads/zonetick_beta.exe

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Спасибо.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
elnair
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
15 лет назад
$7
1 день
Потестировал приложение. Обнаружил несколько проблем. Дал предложения по улучшению юзабилити, в основном в смежных областях программы. Спасибо!
Хороший заказчик, оплата в сроки. Четкое задание.
ctrlc
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$13
1 день
Потестировал. Нашёл пару несуразностей. Спасибо!
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