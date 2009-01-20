Потестировать календарь в программе для Windows

Нужно защитить форум от взлома, инклудинга и т.д и т.п. Прошу указывать цену, сроки, опыт данной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется программа для Windows - http://zonetick.com
В ней недавно был улучшен календарь.
Требуется потестировать и НАЙТИ проблемы именно в этом ОДНОМ АСПЕКТЕ программы, а именно в календаре (он доступен из правого клика в меню на часах, а также опционально в тултипах). Всё найденное чётко задокументировать - как воспроизвести.
Бета версию программы можно взять здесь http://wrconsulting.com/downloads/zonetick_beta.exe
Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!
ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Спасибо.
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