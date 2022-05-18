Доброго!
Предлагаю Вам свои услуги по Контекстной Рекламе.
-----〖Важно〗-----
Рассматриваю варианты Только удаленно.
Не преподаю и не обучаю, с клиентами не общаюсь.
Могу работать по проектно.
-----〖Опыт〗-----
PPC специалистом работаю с 2017 года.
Уже более 3х лет работаю один без команды.
В работе было максимум 10 проектов гугл адс.
Сертификаты:
https://skillshop.exceedlms.com/profiles/7f33fef3495c4e638c1dbc855b97ac93
-----〖Что могу〗-----
Создать и вести проект с нуля. Для этого мне нужна инфа по проекту - пример: гео, время показов, рекламируемые направления/услуги, утвержденный бюджет, утп (если есть).
Все настраиваю В Ручную минимум автоматизации в кампаниях, не доверяю гуглу.
-----〖Инструменты〗-----
Поисковые кампании.
КМС и Ремаркетинг.
Торговая (ручная настройка без плагина до 50 товаров).
Гугл Аналитика.
GTM.
-----〖Тематика〗-----
Проекты веду разные, в основном это корпоративные сайты или лендинги, такие как: недвижимость, логистика, дата-цетры, ландшафтный дизайн, трейдинг драгоценных материалов (бурж), интернет магазинов было мало.
-----〖Язык〗-----
Английский - вери бед, но как то умудрялся вести бурж проект, помогали с объявлениями и первичным сбором ключей, а дальше уже было от чего отталкиваться.
SKILLS:
1) Search advertising.
2) GDN (Display ad campaigns).
3) Remarketing/Retargeting (Audience targeting Display ad campaigns).
4) Video Ad Campaigns (Youtube).
5) Google Shopping (manually without a plugin).
6) Google Analytics setup with goals / Tag Manager.
7) Google tag setup and placement onto WordPress website.
8) Campaign setup knowing different bid strategies.
9) Keyword planner / keyword research.
10) Creating audiences.
11) Reporting on clicks, conversions, most effective campaigns
ᐈЗнаю как выделить Вас в поисковой выдаче.
ᐈКомплексный подход Google Ads + Analytics.
ᐈМаксимальная детализация кампаний и использование всего функционала, который можно использовать для Вашей сферы.
Мои услуги:
• Прогноз бюджета (предварительный просчет).
• Подбор ключевых и минус слов.
• Настройка рекламных кампаний (выбор и настройка сетей, типов устройств, место положений, ставок и бюджетов, метода показа объявлений).
• Организация структуры аккаунта (разбиение ключевых слов на семантические группы и их распределение по кампаниям и группам объявлений).
• Составление текстов объявлений.
• Написание расширений объявлений.
• Создание КМС и Ремаркетинга (баннерная реклама и возвращение целевой аудитории на сайт).
• Настройка Google Analytics (установка кода, создание и установка ивентов, создание и импорт целей).
• Установка GTM по необходимости (диспетчер тегов).
Что вы получите:
1. Целевой трафик на Ваш сайт.
2. Постоянную оптимизацию аккаунта (анализ эффективности кампаний, доработка и внедрение новых фишек, своевременная чистка, расширение списков минусов и ключевых слов).
3. Отчет по работе - 1 раз в месяц.
Стоимость услуг от 100 y.e./в месяц.
Могу помочь с разработкой и дизайном по сайту, есть выход на надежных людей.
Буду рад сотрудничеству - обращайтесь!
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