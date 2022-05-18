ᐈКонтекстная Реклама Google Ads (Настройка Гугл Адс+ Analytics)

Доброго!

Предлагаю Вам свои услуги по Контекстной Рекламе.

-----〖Важно〗-----

Рассматриваю варианты Только удаленно.

Не преподаю и не обучаю, с клиентами не общаюсь.

Могу работать по проектно.

-----〖Опыт〗-----

PPC специалистом работаю с 2017 года.

Уже более 3х лет работаю один без команды.

В работе было максимум 10 проектов гугл адс.

Сертификаты:

https://skillshop.exceedlms.com/profiles/7f33fef3495c4e638c1dbc855b97ac93

-----〖Что могу〗-----

Создать и вести проект с нуля. Для этого мне нужна инфа по проекту - пример: гео, время показов, рекламируемые направления/услуги, утвержденный бюджет, утп (если есть).

Все настраиваю В Ручную минимум автоматизации в кампаниях, не доверяю гуглу.

-----〖Инструменты〗-----

Поисковые кампании.

КМС и Ремаркетинг.

Торговая (ручная настройка без плагина до 50 товаров).

Гугл Аналитика.

GTM.

-----〖Тематика〗-----

Проекты веду разные, в основном это корпоративные сайты или лендинги, такие как: недвижимость, логистика, дата-цетры, ландшафтный дизайн, трейдинг драгоценных материалов (бурж), интернет магазинов было мало.

-----〖Язык〗-----

Английский - вери бед, но как то умудрялся вести бурж проект, помогали с объявлениями и первичным сбором ключей, а дальше уже было от чего отталкиваться.

SKILLS:

1) Search advertising.

2) GDN (Display ad campaigns).

3) Remarketing/Retargeting (Audience targeting Display ad campaigns).

4) Video Ad Campaigns (Youtube).

5) Google Shopping (manually without a plugin).

6) Google Analytics setup with goals / Tag Manager.

7) Google tag setup and placement onto WordPress website.

8) Campaign setup knowing different bid strategies.

9) Keyword planner / keyword research.

10) Creating audiences.

11) Reporting on clicks, conversions, most effective campaigns

ᐈЗнаю как выделить Вас в поисковой выдаче.

ᐈКомплексный подход Google Ads + Analytics.

ᐈМаксимальная детализация кампаний и использование всего функционала, который можно использовать для Вашей сферы.

Мои услуги:

• Прогноз бюджета (предварительный просчет).

• Подбор ключевых и минус слов.

• Настройка рекламных кампаний (выбор и настройка сетей, типов устройств, место положений, ставок и бюджетов, метода показа объявлений).

• Организация структуры аккаунта (разбиение ключевых слов на семантические группы и их распределение по кампаниям и группам объявлений).

• Составление текстов объявлений.

• ﻿Написание расширений объявлений.

• Создание КМС и Ремаркетинга (баннерная реклама и возвращение целевой аудитории на сайт).

• Настройка Google Analytics (установка кода, создание и установка ивентов, создание и импорт целей).

• Установка GTM по необходимости (диспетчер тегов).

Что вы получите:

1. Целевой трафик на Ваш сайт.

2. Постоянную оптимизацию аккаунта (анализ эффективности кампаний, доработка и внедрение новых фишек, своевременная чистка, расширение списков минусов и ключевых слов).

3. Отчет по работе - 1 раз в месяц.

Стоимость услуг от 100 y.e./в месяц.

Могу помочь с разработкой и дизайном по сайту, есть выход на надежных людей.

Буду рад сотрудничеству - обращайтесь!