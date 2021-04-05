Вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом под все современные браузеры.

Моя цель - работать так, чтобы не пришлось дорабатывать другим после!

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS(JQuery), SCSS, Flexbox, БЭМ.

Гарантия на работу. В течение недели после передачи архива с проектом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже или при изменении дизайна макета.

Адаптивность сайтов под разные устройства. Текст не вылезает, картинки масштабируются корректно. Делаю адекватный "резиновый" сайт без макета, что позволит сэкономить деньги на дизайне.

Простота редактирования/дополнения. Благодаря методологии БЭМ и Flex-свойствам, вам не нужно думать о том "а что будет, если я захочу внести дополнительный столб/абзац". Вы просто вставляете нужный контент, а верстка сама адекватно и пропорционально его распределяет. Ничего не вылезает за экран и не ломается.

Корректировки не вызовут у меня каких-то возмущений или недовольства, я не потребую доплаты. Вы платите за результат, а я этот результат предоставляю.