Требуется установить заглушку на сайт aviatorvrn.ru для временной блокировки контента. Необходимо обеспечить корректное отображение заглушки для посетителей.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Требуется установить заглушку на сайт aviatorvrn.ru для временной блокировки контента. Необходимо обеспечить корректное отображение заглушки для посетителей.
Доработка сайта www.expert-agro.ru согласно ТЗ. Правка в WP, обновление плагинов, и так по мелочи.
Доработка сайта www.expert-agro.ru согласно ТЗ. Правка в WP, обновление плагинов, и так по мелочи.