Expert-Agro

Сергей Expert-Agro

 
42 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ГК "Эксперт-Агро"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$26
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$26
10 баллов
4 года назад
Поставить заглушку на сайт
Всё супер.Продолжаем сотрудничество)
С Андреем работаем не первый раз и все как всегда на высшем уровне! Все точно в срок, быстро, качественно. Помог советом и в общении с ТП хостинга! Рекомендую!
Ответный отзыв
bl4cksorn
Андрей 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$44
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта www.expert-agro.ru
WordPress
C Cергеем сотрудничаем не в первый раз.Рекомендую к сотрудничеству)
Все сделано в срок. С пожеланиями заказчика! Все отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв